Stelle nello Sport, al via le votazioni del Premio Fotografico Nicali-Iren

Genova. Un nuovo record per Stelle nello Sport. L’8° edizione del Premio Fotografico Nicali – Iren ha raccolto 335 fotografie. Adesso scatta il contest sulla pagina Facebook. Le foto sono visibili al seguente link e potranno essere votate con il “Like” fino alle 12 di lunedì 25 maggio prossimo.

Mostra o addirittura esaltazione del gesto tecnico di una disciplina, l’entusiasmo legato a un successo o la delusione causata da una sconfitta, tanto sport di base collegato anche ai tempi del Covid-19 con attività tra le mura domestiche, nel proprio giardino o terrazzo. Ecco un elenco delle discipline “inquadrate” dai partecipanti: aeroclub, arrampicata sportiva, arti marziali, atletica leggera, badminton, basket, calcio, canoa, canottaggio, ciclismo, danza sportiva, football americano, ginnastica, motociclismo, nuoto, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio, rugby, scherma, special olympics, sport equestri, sport invernali, sport paralimpici, sport del ghiaccio, sport da ring, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, triathlon e vela.

Il Premio Fotografico ideato da Stelle nello Sport è dedicato al ricordo di Carlo Antonio Nicali, storico Presidente del Coni Genova. E’ realizzato sotto l’egida Regione Liguria e Comune di Genova, con il supporto di Iren Luce Gas e Servizi e in collaborazione con Coni Liguria e Genova, Panathlon Genova 1952, Ansmes Liguria, Ussi Liguria e USR Liguria-Miur.

Saranno finalisti i 20 autori le cui foto hanno ottenuto il maggior numero di “Like” alla scadenza del contest (se un autore ha 2 foto tra le prime venti passa con quella che ha il maggior numero di like).

Le foto dei 20 finalisti saranno esposte per un anno nella Sala Nicali al Palazzo delle Federazioni del Coni e i finalisti saranno premiati con il “quadro” della propria foto e un cadeaux firmato Stelle nello Sport.

Tra le 20 foto finaliste, infine, la Giuria del Premio Nicali selezionerà il “podio” e ai tre autori andranno i seguenti premi: un Monopattino elettrico firmato Iren GO al primo, un viaggio per 4 persone (in cabina) e posto auto a bordo di GNV per il secondo e un Orologio Nokia “Activity e Sleep Watch” per il terzo classificato.