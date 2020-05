Squalo che nuota a riva, non era a Mentone ma a Soverato

Mentone. Non era stato girato in Costa Azzurra il video dello squalo azzurro (una verdesca) che nuotava tranquillo vicino alla riva. Il filmato, infatti, arriva da Soverato, comune calabrese in provincia di Catanzaro.

Il fatto che circa un mese fa, un filmato analogo era stato girato inequivocabilmente alle Sablettes, ci ha portato a prendere quello che, in gergo giornalistico, viene chiamato “un granchio”. Lo squalo, tra l’altro, era della stessa specie. Chissà dunque se si tratta di un esemplare girovago che dalla riviera francese si è spinto fino in Calabria o se, molto più probabile, lo squalo avvistato a Mentone stia ancora nuotando nello specchio acqueo tra Francia e Italia.