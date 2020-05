Sportivi e società liguri dell’anno, chiuse le votazioni

Genova. Si sono chiuse le votazioni online per l’elezione degli Sportivi e delle Società dell’Anno. Adesso è tempo di scrutinio per i voti.

Le sfide sono state appassionanti in tutte le categorie. Nel Trofeo Eco Eridania riservato ai Rossoblucerchiati dell’Anno hanno raccolto ampi consensi i due tecnici Davide Nicola e Claudio Ranieri, ma anche il “solito” Fabio Quagliarella, già vincitore nelle due ultime edizioni.

Grande sfida tra i Big. Nel Trofeo Msc Crociere in quattro si giocano il podio fino alla fine: Davide Re [Atletica Leggera], Matteo Puppo [Vela], Simone Marangon [Nuoto Salvamento] e Paolo Porro [Pallavolo]. In campo femminile incertezza fino alla fine tra Viviana Bottaro [Karate], Marta Murru [Sincro] e Giulia Emmolo [Pallanuoto] nel Trofeo Villa Montallegro. Record di consensi per Aldo Roberti [Karate] nel Trofeo Cambiaso Risso. Con lui sul podio Filippo Rinaldi [Nuoto] e Matteo Rossi [Sport Invernali] nettamente staccati rispetto agli inseguitori. Tra le junior, Ginevra Revelli [Judo] ha messo “la freccia” nel Trofeo Bayer superando Carlotta Tortello [Salvamento] e Sofia Giustini [Pallanuoto]. Votatissima anche Giulia Segatori [Ginnastica]. Nella categoria Green, il Trofeo Erg vede sul podio Eleonora Bianco [Pallanuoto], Victoria Baldo [Pattinaggio] e Federico Fucile [Pallamano Ventimiglia].

Corsa apertissima anche nel Trofeo Gecar Citroen, riservato alle Società Sportive dell’anno. Al momento la graduatoria provvisoria è la seguente: Sportiva Sturla [Nuoto], Andrea Doria S.G., Audax Quinto, Csk 1978 [Karate], Rapallo Club [Scherma], Insuperabili Reset Academy Genova [Calcio Disabili], TT Genova [Tennistavolo], Virtus Sestri [Pallavolo], Ardita Juventus Nervi 1906, Imponente Danza.

Nel Trofeo Primocanale Motori, Maurizio Gerini [Motociclismo, Enduro Dakar] ha aperto il gas resistendo al grande ritorno di Fabio Andolfi [Automobilismo, Rally WRC]. Terzo è il giovane talento Riccardo Rossi [Motociclismo, Moto 3], davanti a Stefano Bastogi [Automobilismo, Drifting], Alex Brancati [Motociclismo, Trial], Nicola Arena [Automobilismo, Rally WRC] e Alessandro Polini [Automobilismo, Slalom].