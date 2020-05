Spiagge libere, in arrivo a Imperia l’app per regolare le presenze

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha partecipato in teleconferenza alla riunione dell’Anci con i colleghi dei comuni liguri. Il primo cittadino del capoluogo ha sostenuto fortemente la linea secondo la quale le spiagge libere devono rimanere tali e gratuite «ma -secondo il primo cittadino del capoluogo -è necessario che dallo Stato e dalla regione arrivino i fondi necessari».

Si va verso l’assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza come “guardiaspiagge” allo scopo di verificare i flussi delle presenze. Claudio Scajola ha proposto che vengano dotati di smartphone con una app dedicata in modo da tenere sotto controllo il numero delle presenze per evitare affollamenti.

Scajola ha anche sostenuto la linea di regole comuni per tutto il territorio ligure, posizione condivisa dal sindaco di Genova Marco Bucci. Alla riunione ha partecipato anche il presidente della Regione Giovanni Toti.