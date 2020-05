Sondaggio telefonico del Comune: «Mercato di Oneglia in via Bonfante o sul mare?»

Imperia. Partito il sondaggio telefonico da parte del Comune sulla collocazione in sicurezza del mercato di Oneglia che si tiene il mercoledì e il sabato.

Le opzioni che una voce femminile registrata sta scandendo alle utenze degli imperiesi che sino registrate al servizio sono due: la prima prevede di collocare le bancarelle in via Bonfante, piazza Goito, via Palestro, la seconda in via del Cantiere, banchina Aicardi e via Maestri del Commercio.

In pratica una soluzione all’interno, in parte dove si svolge già oggi con l’allungamento in via Bonfante e una sul mare. All’inizio della settimana prossima Palazzo civico censirà gli imperiesi sulle opzioni relative al mercato del giovedì di Porto Maurizio.