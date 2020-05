Scontro frontale su statale 28 “del Colle di Nava”, Anas: «Traffico temporaneamente regolato con senso unico alternato»

Cuneo. Riaperta al transito la statale 28 “del Colle di Nava” a Bagnasco, in provincia di Cuneo, chiusa temporaneamente a causa di un incidente. Lo rende noto Anas.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il decesso di una persona, un uomo di 85 anni residente a Ormea. Sull’altra auto viaggiava una donna M.S. di 39 anni di Bagnasco che è condotta dal personale medico del 118 con la medicalizzata di Garessio all’ospedale di Mondovì.

Il traffico lungo il tratto è temporaneamente regolato con il senso unico alternato.