Imperia. Per attirare i diportisti nella Fase 2 la Goimperia durante i mesi estivi applicherà le tariffe invernali. Lo annuncia il presidente della società controllata di Palazzo civico Marco Mangia.

«Lo scopo è quello favorire la frequentazione dello scalo turistico dopo il lockdown secondo le indicazioni del Comune. Abbiamo, dunque, deciso di varare una decisa scontistica applicando le tariffe invernali anche durante i mesi estivi. Prenotazioni ce ne sono già, bisognerà poi valutare l’impatto delle decisioni che assumeranno i porti francesi», spiega Mangia.

Per quanto riguarda la quarantena imposta agli equipaggi stranieri l’auspicio è che vengano rivisti i meccanismi , in modo che chi l’ha già svolta in altri scali europei non debba ripeterla nel nostro Paese.