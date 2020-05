Scomparsa di Angelo Moroni, il messaggio di condoglianze dell’Associazione Allenatori della provincia di Imperia

Imperia. Messaggio di condoglianze e cordoglio dall’Associazione Allenatori della provincia di Imperia per il decesso di Angelo Moroni,maestro di calcio, ex calciatore della Sanremese negli anni ’60 in Serie C e D, mister di moltissimi ragazzi della città dei fiori.

«L’Associazione Allenatori Imperia si unisce al dolore per la scomparsa di Angelo ed esprime ai suo figli Maci, Luca, Chichi e a tutta la sua famiglia le proprie condoglianze. Con affetto gli mandiamo un nostro grande abbraccio in questo difficile e triste momento» – fanno sapere dall’A.I.A.C. in un comunicato.

«Il 15 maggio sarà per sempre per i mister imperiesi un giorno di lutto – commenta il presidente A.I.A.C Vincenzo Stragapede - se n’è andato non solo un intenditore di calcio e di talenti ma un amante vero di questo sport. Al di là delle sue competenze era un piacere passare del tempo con lui perché aveva tanti aneddoti da raccontare. Io ho avuto il piacere e la fortuna, come molti di noi, di averlo avuto prima come mister da giocatore e poi di affiancarlo i miei primi anni da allenatore insegnandomi i veri valori di questo sport. Impossibile non ricordarlo e non volergli bene. Ciao Angelo riposa in pace».