Sciopero nazionale dei gestori delle stazioni di servizio autostradali: ecco chi rimane aperto in Liguria

Imperia. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato nella riunione del 3 marzo 2011 un documento recante “disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, successivamente recepito con D.G.R. n. 408 del 24 aprile 2011. La Regione Liguria ha perciò reso noto che in occasione dello sciopero nazionale dei gestori delle stazioni di servizio autostradali indetto dalle 22 di martedì 12 maggio 2020 alle 22 di giovedì 14 maggio 2020, il turno da applicare è quello previsto dalle lettera B) della D.G.R.:

Impianti ricadenti nel turno B)

Autostrada Direzione Nome Area di Servizio Chilometro Regione A 7 da Genova a Milano Campora est 117 Liguria A 10 da Genova a Ventimiglia San Cristoforo nord 42 Liguria A 10 da Genova a Ventimiglia Ceriale nord 77 Liguria A 10 da Genova a Ventimiglia Bordighera nord 146 Liguria A 10 da Ventimiglia a Genova Conioli sud 128 Liguria A 10 da Ventimiglia a Genova Borsana sud 56 Liguria A 10 da Ventimiglia a Genova Piana d’Invrea sud 26 Liguria A 12 da Genova a Roma Riviera Sud 49 Liguria A 12 da Roma a Genova Brugnato est 77 Liguria A 15 da Parma a La Spezia Stagnoni – Liguria

Si comunica che l’impianto sito sulla AdS Ceriale nord risulta chiuso.