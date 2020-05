Sciopero Ansa, l’Associazione ligure dei giornalisti: «Informazione è bene essenziale, siamo al loro fianco»

Genova. L’Associazione ligure dei giornalisti condivide le ragioni dello sciopero dei colleghi dell’agenzia Ansa.

«Non è accettabile che in una fase tanto complicata per il Paese, fase che ha richiesto uno straordinario impegno e sacrificio da parte di quelle categorie che hanno dovuto continuare a lavorare per fornire servizi essenziali, i manager dell’Ansa si ripresentino sulla scena per ricominciare da dove avevano lasciato: ripagare il lavoro con la moneta dei tagli.

I colleghi dell’Ansa hanno giudicato irricevibile il “piano” dell’azienda, hanno effettuato due giorni di sciopero programmandone altri dieci. L’Associazione Ligure dei giornalisti è al loro fianco ritenendo che la loro vertenza sia un banco di prova per tutta la categoria e che la posta in gioco non riguardi solo i giornalisti.

L’idea che la sostenibilità di un bilancio possa essere garantita solo tagliando il lavoro fino a mettere a rischio la qualità del prodotto o del servizio reso ai cittadini – che sia informazione o salute – non funziona. Non ristora i conti, se non nel breve periodo, ma lascia sul terreno famiglie impoverite e diritti insoddisfatti.

I liguri, poi, rischiano di pagare un caro prezzo al disimpegno degli editori da un territorio che dovrà affrontare nelle prossime settimane sfide durissime e decisive. Si pensi solo all’incertezza che grava sulla ripresa del turismo in una terra che già soffriva per la carenza di un’efficiente rete di infrastrutture e trasporti.

L’informazione – non meno della salute – è un bene essenziale. Il lavoro delle colleghe e dei colleghi delle agenzie di stampa è essenziale per garantire un’informazione puntuale e plurale. E’ perciò necessario che tutti – dalle forze sociali a quelle politiche, dalla società civile alle istituzioni – concorrano a favorire una soluzione della vertenza dell’Ansa che muova dal ritiro del piano dell’azienda per avviare un confronto su una nuova organizzazione del lavoro che possa valorizzare la qualità del prodotto giornalistico» – afferma l’Associazione Ligure dei giornalisti.