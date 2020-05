Sanzionati parrucchieri a Sanremo, Ventimiglia: «Sostegno a tutte le categorie»

Sanremo. «Oltre il danno dovuto alla chiusura forzata per il coronavirus ecco che potrebbe arrivare anche la beffa per i parrucchieri. Infatti due dei rappresentanti di categoria sono già stati multati per la violazione del decreto Conte. Comprendo il contenuto del divieto di assembramento di cui al Dpcm, ma dobbiamo necessariamente bilanciare anche gli interessi di chi in democrazia voglia esprimere il proprio disaccordo e disagio economico-sociale contro un governo divenuto ormai sordo» – afferma Daniele Ventimiglia, Capogruppo Lega consiglio comunale Sanremo.

«Flash mob in tutta Italia manifestano il loro dissenso alla prosieguo della chiusura forzata. Sostegno quindi a tutte le categorie dei parrucchieri ed estetiste. La Lega infatti in questi giorni ha occupato il Parlamento quale protesta per avere risposte certe dal presidente del consiglio. Un timido segnale sembra vedersi, speriamo qualcosa possa cambiare» – conclude.