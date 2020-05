Sanremo. E’ quasi pronta per il passaggio in giunta, dalla quale verrà licenziato il testo che dovrà approdare in consiglio comunale per la deroga ai regolamenti, la delibera sull’ampliamento dei dehors e la pedonalizzazione di alcune zone della Città dei Fiori, denominata “Spazio Aperto” dal sindaco Alberto Biancheri.

Nelle misure predisposte per aiutare i locali a ripartire in vista della stagione estiva, sono previsti aumenti di superficie fino al 100% del suolo pubblico attualmente occupato dai dehors su strada e marciapiedi, fino a un massimo del 50% per quelli confinati in strutture rigide. Aumenti di superfici a rigoroso costo zero per i commercianti.

Per dare la possibilità ai clienti di sedersi in tutta sicurezza rispettando le distanze (anche se di protocolli in questo senso ancora non se ne vedono), l’amministrazione comunale sta pensando alla pedonalizzazione, a partire dalle sette e mezza di sera, di Corso Mombello parte bassa, via Gioberti parte bassa, chiosco di via Ruffini. Allo studio dell’assessore Mauro Menozzi c’è, inoltre, l’allargamento del progetto al tratto di corso Imperatrice che si trova di fronte al Casinò, uno spazio appositamente ricreato per i locali di Bussana a mare e le frazioni. Tutte aree che si andranno a sommare alle normali zone pedonali estive, come quella del Porto Vecchio.

«Siamo disponibili alle richieste che arriveranno dal tessuto commerciale e faremo il possibile per aiutare gli operatori a ripartire in sicurezza», commenta l’assessore alle Attività Produttive.