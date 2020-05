Sanremo, troppi assembramenti. Il prefetto “mette a sedere” la movida

Sanremo. La movida su tutto il territorio comunale viene messa “a sedere”.

Dopo gli assembramenti segnalati lo scorso weekend, soprattutto in piazza Bresca, il prefetto Alberto Intini ha deciso che, in tutta la Città dei Fiori dopo le 19, non si potrà bere in piedi, ne nei dehor ne per strada. Solo all’interno dei locali, mantenendo il distanziamento, si potrà consumare senza sedersi.

I gestori di bar e ristoranti potranno assumere degli steward per assicurarsi che ogni cliente rispetti le regole.

La decisione è stata presa dopo una riunione in prefettura a Imperia. Erano presenti, oltre al prefetto, anche il sindaco Alberto Biancheri, il primo dirigente di commissariato Giovanni Santoro, il comandante della polizia locale matuziana Claudio Frattarola e il questore Pietro Milone.