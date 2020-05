Sanremo, troppi assembramenti all’ora dell’aperitivo. Bar decide di chiudere la sera

Sanremo. «Noi ci abbiamo provato, ma voi al terzo cocktail non rispettate il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Per questo motivo chiudiamo alle 19». A scriverlo sono i gestori del bar Cocoon di via Cavour, nel cuore di Sanremo.

«Non voglio fare il poliziotto, ma abbiamo voluto prendere questa decisione perché dopo qualche bevuta i clienti cominciano a non rispettare più le regole», dichiara Mauro Natta, titolare del locale. Quando lunedì, giorno della riapertura, si sono creati assembramenti, i clienti non ascoltavano il monito del gestore: «Qualcuno risponde pure male», dice.

A quel punto la decisione di chiudere prima, rispetto alle 21,30/22, tagliando così l’ora dell’aperitivo per non avere problemi.