Sanremo, sulla tavola da surf per sfidare le onde di Bussana: sanzionati quattro stranieri

Sanremo. Volevano sfidare le onde di Bussana e dei Tre Ponti, ma non avevano fatto i conti con le restrizioni legate all’emergenza Covid-19: quattro surfisti, due francesi di 35 e 52 anni, e due del Principato di Monaco (entrambi trentenni) sono stati sanzionati con un verbale da 400 euro ciascuno dalla Polizia di Stato per aver infranto le prescrizioni che vietano gli spostamenti tra Stati.

Ad intervenire, oltre agli agenti del Commissariato di Sanremo, anche la Capitaneria di Porto che via mare ha “accompagnato” i surfisti fino a riva per consentire gli accertamenti sugli sportivi che avevano approfittato delle condizioni meteo-marine favorevoli per una trasferta in Italia.