Sanremo, spiagge chiuse ma scatta lo stesso il divieto di balneazione

Sanremo. Nonostante due mesi di lockdown abbiano favorito una certa ripulitura di aria e acqua, sul litorale matuziano scatta il primo divieto di balneazione della Fase 2, a spiagge ancora chiuse.

Precisamente gli esami dell’Arpal hanno riscontrato parametri fuori norma nel mare compreso tra i due porti cittadini.

Non è ancora chiaro cosa possa aver influito sulla pulizia delle acque, anche se magari le recenti piogge possono aver rilasciato qualche sostanza inquinante. Fatto sta che bisognerà attendere ancora 72 ore per poter effettuare nuovi prelievi, sperando che la situazione cambi in meglio.