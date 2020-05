Sanremo, spacciatore di eroina arrestato dai carabinieri

Sanremo. I carabinieri della locale Compagnia, con l’impiego di unità in abiti civili, coordinati dal tenente Sebastiano Meloni, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato in flagranza un algerino 22enne, senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il pusher – già noto alle Forze dell’Ordine – è stato notato in via S. Costanzo intento a parlare al cellulare seduto su un motorino ivi parcheggiato: alla vista dei militari è parso molto agitato. Non solo: l’uomo si è chiuso nel più totale silenzio, riufiatando inizialmente anche di declinare le proprie generalità. La circostanza ha insospettito ulteriormente i militari i quali, conoscendo i metodi di occultamento della droga usati dagli spacciatori, hanno proceduto a perquisizione.

Il maghrebino, a quel punto, ha espulso dalla bocca un involucro contenente circa 5 grammi di eroina. La ricerca di altro stupefacente e di cose pertinenti al reato è stata estesa anche all’abitazione, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto: è stato sottoposto nella mattinata al rito direttissimo, a seguito del quale è stata disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Imperia.