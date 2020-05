Sanremo, sostegno alle spiagge. Tornano i parcheggi gratuiti sul lungomare a giugno

Sanremo. Stop al regime della rotazione con il ticket moderato della sosta instaurato negli ultimi anni. I parcheggi dai Tre Ponti e sul lungomare Vittorio Emanuele saranno gratuiti per tutti il mese di giugno.

Il provvedimento della giunta Biancheri, non ancora ufficializzato ma in fase di discussione, prevede un parziale ritorno al passato (quando le zone in oggetto erano libere per tutto il periodo dell’estate). L’obiettivo della misura è chiaramente quello di aiutare le spiagge a ripartire, dando la possibilità a turisti e residenti di parcheggiare gratuitamente, a patto che un parcheggio riescano a trovarlo.