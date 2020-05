Sanremo, scoppia un tubo dell’acqua: effetto geyser in via Visitazione

Sanremo. Un tubo dell’acquedotto è saltato facendo schizzare per aria l’acqua sotto pressione contenuta nell’acquedotto. E’ successo durante la notte in via Visitazione.

A causa della rottura di una tubatura dell’acqua si è formato così un vero e proprio geyser.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e i tecnici dell’Amaie, che hanno effettuato i lavori di messa in sicurezza della condotta lesionata.