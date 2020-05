Sanremo, schianto in scooter. Grave trentenne al Santa Corona

Sanremo. E’ di uno scooterista ferito gravemente il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 12 in via Edmondo De Amicis. La dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia locale, non è ancora chiara.

Quel che è certo è che l’uomo, un 33enne, a bordo del suo mezzo a due ruote, si è schiantato da solo, senza l’intervento di terzi. Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza della locale Croce Rossa.

Vista la gravità delle ferite riportate, il paziente è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.