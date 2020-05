Sanremo, ristoranti nelle ultime file della griglia di partenza di fine lockdown

Sanremo. Partenza rimandata per molti ristoranti della Città dei Fiori. Se stamane, primo giorno di fine lockdown per la stragrande maggioranza delle attività, i parrucchieri sono stati quelli ad essere (ri)partiti in pole position con i negozi di abbigliamento al secondo posto, ad occupare forse l’ultima posizione in un’ipotetica griglia della Fase 2 ci sono i locali dedicati alla ristorazione.

Solo pochi di essi infatti hanno tirato su la serranda. In piazza Bresca nessuno ha risposto all’appello e sul Porto Vecchio si attendono i prossimi giorni per vedere qualcosa di aperto, solo 4 locali tra la zona del forte Santa Tecla e corso Mombello avevano, a pranzo, i clienti sia nel dehor che all’interno.

La perdita di coperti, per la maggioranza, sembra attestarsi sul 50% e sulla non riapertura gravano ancora incertezze economiche, organizzative ma soprattutto la mancanza di una grande fetta della clientela, che in terra matuziana è rappresentata dai turisti, sia da fuori regione che dalla vicina Francia