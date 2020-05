Sanremo. Riapre ai pazienti no-Covid il pronto soccorso dell’ospedale Borea anche se a metà. Stando alle indicazioni date dell’Asl1 che ha accolto in parte l’appello proveniente dal sindaco Biancheri, da questa mattina chi ha bisogno di cure può essere indirizzato all’ospedale della Città dei Fiori ma non dovrebbe autopresentarsi spontaneamente, senza prima aver contattato il centralino del 112. Devono essere gli operatori sanitari a valutare e indicare ai pazienti a quale punto di prima assistenza rivolgersi.

Sì perché nonostante questa parziale riapertura, presso il Borea non sono molti i reparti rimasti dopo i trasferimenti nell’ospedale di Imperia e di Bordighera decisi dalla direzione sanitaria al fine di attrezzare al meglio l’interno nosocomio matuziano al trattamento del coronavirus.

Per esempio, se si consegue un grave trauma in seguito a una caduta o un incidente, dal quale è ipotizzabile una frattura, conviene attendere l’arrivo dell’ambulanza visto che Ortopedia è attualmente decentrata al Saint Charles di Bordighera. Il personale sanitario in caso di autopresentazione al Borea, si limiterebbe a una semplice radiografia salvo poi spedire l’infortunato in uno degli altri ospedali della provincia.

Coloro che invece necessitano di cure “lievi”, piccole escoriazioni o altre patologie meno importanti, possono – sempre previa indicazione del centralino del 112 – tornare a farsi curare nel pronto soccorso matuziano dove sono stati creati due percorsi. Quello “sporco”, al quale si accede se il tampone effettuato sul momento all’interno della tenda pretriage installata ieri all’esterno della struttura da esito positivo e quello “pulito”, dedicato appunto a chi non risulta contagiato.

Stando alle prime testimonianze, questa mattina si sono recati spontaneamente al Borea già tre persone che avevano ferite modeste e che non sono risultate positive al Covid-19.