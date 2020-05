Lockdown finito, Sanremo riapre con i parrucchieri in pole position

Sanremo. Nella prima mattinata di fine lockdown la Città dei Fiori prova lentamente a ritornare alla normalità. Tutte le attività (cinema e discoteche a parte) tirano di nuovo su la serranda dopo quasi due mesi di chiusura. I bar ricominciano a lavorare normalmente e i dehor tornano a riempirsi, distanze di sicurezza permettendo. Tra gli intervistati di questa mattina (vedi video), molti “bramavano” da tempo un caffè al tavolo, dopo settimane di consumazioni in tazzina di plastica da asporto.

Emerge tra i clienti un po’ di insicurezza: d’altronde se le disposizioni governative sono un po’ oscure anche per gli esercenti, figuriamoci per gli avventori. Dove invece la ripartenza sembra aver corso più veloce è nei saloni di parrucchieri: clienti già dalle 8 di mattina e prenotazioni per tutta la settimana. Si lavora anche lunedì, grazie alla deroga sulle chiusure settimanali.

Riaprono anche i negozi di abbigliamento, tra i perni dell’economia sanremese, anche se a macchia di leopardo, soprattutto nella centralissima via Matteotti dove le attività in franchising superano in numero quelle “a gestione familiare”. Quest’ultime sicuramente sono state più propense a riaprire il prima possibile. La clientela da boutique è forse quella che stenta più a ritornare, complice soprattutto la frontiera con la Francia ancora chiusa che tiene a casa il turista d’oltralpe che da solo fa quasi il 50% del fatturato commerciale.



Tra speranze e paure, in piazza Mameli, dove proseguono i lavori per la riqualificazione delle aree pedonali di via Matteotti e piazza Borea, i titolari delle attività di ristorazione e bar che affacciano sul cantiere hanno ripreso l’attività con l’amaro in bocca. Come racconta Anna di Lab Gourmet: «Oggi ripartiamo ma è come se fossimo in gabbia. Ci troviamo dopo tre mesi di chiusura con le staccionate davanti, mentre tutti gli altri locali sono favoriti dagli spazi esterni. Chiediamo di fare presto a finire i lavori, anche se mi domando come sarà possibile visto che all’opera vediamo pochi operai».