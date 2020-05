Sanremo, ragazzi del “Volta” ricevuti al Quirinale da Pertini: si cercano testimonianze per un libro

Sanremo. L’autobus che li trasportava non fece in tempo, per un ingorgo stradale, a raggiungere il capoluogo e quindi una scolaresca della Scuola elementare “A.Volta” di Sanremo non riuscì partecipare al tanto atteso incontro con il presidente della Repubblica Sandro Pertini in visita a Imperia.

Il Capo dello Stato originario di Stella San Giovanni in provincia di Savona si trattenne in Riviera tra il 15 e il 16 novembre 1980. I ragazzi della scuola “Volta” furono molto dispiaciuti di non poter vedere da vicino Pertini che, venuto a conoscenza del loro mancato arrivo, fece sapere attraverso i dirigenti scolastici che li avrebbe ricevuti al Quirinale. Sandro Pertini mantenne la promessa e la scolaresca fu ricevuta a Roma il 13 febbraio 1981.

Enzo Ferrari, noto scrittore e storico imperiese sta raccogliendo, in occasione del quarantesimo anniversario della visita di Pertini a Imperia, testimonianze, foto, articoli, documenti che saranno raccolti in un volume a cura di Circolo Parasio, Istituto Storico della Resistenza, Società Operaia di Oneglia.

E’, dunque, sua intenzione catalogare aneddoti, ricordi, fotografie, curiosità di quei momenti. Uno di questi è proprio il mancato arrivo dei ragazzi sanremesi apparentemente frequentanti la quarta o quinta elementare e poi la successiva visita al Quirinale.

Se qualcuno si riconosce e volesse raccontare la sua esperienza può farlo contattando l’autore al suo indirizzo mail ferrarienzo2009@libero.it o la nostra redazione.