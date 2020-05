Sanremo piange Roberto Ferrantini, storico rappresentante fondatore della ditta Matuzia

Sanremo. Quando qualcuno, nella Città dei Fiori ma non solo, pensa ad un rappresentante di bibite pensa a lui. Che purtroppo si è spento stamane, in ospedale a Torino, portato via da un male incurabile che lo tormentava da tempo. Stiamo parlando di Roberto Ferrantini, 70 anni, storico fondatore della ditta di distribuzione bevande Matuzia, ora Doreca.

Nella sua pluridecennale attività, Roberto, ha venduto un po’ a tutti i bar e ristoranti della provincia, trattando i suoi clienti come fossero figli da dover crescere con cura ed amore, come solo certi agenti di commercio sapevano fare ai tempi del boom economico e turistico che, la nostra regione, ha vissuto nei decenni dello scorso secolo.

Ma Ferrantini non è mai stato “dinosauro” di altre epoche, anzi. Con l’ingresso della lira nell’euro e nonostante la crisi dei primi anni 2000 è sempre stato capace di rinnovarsi e venire incontro alle esigenze dei commercianti, sempre con lo stile da padre e fratello maggiore che lo distingueva. Appassionato di calcio, per un periodo era stato anche presidente della Carlin’s Boys.

La sua dipartita è pianta dai tantissimi che lo stimavano e che sanno che ora qualcosa di importante mancherà a Sanremo. A loro vanno le più sincere condoglianze da parte della redazione e dello staff Sanremo di Riviera24