Sanremo piange l’idraulico Pierino Lanteri, maestro di tanti apprendisti

Sanremo. Si è spento, all’età di 85 anni, Pierino Lanteri. Idraulico stimato in tutta la Città dei Fiori e non solo, lascia un vuoto incolmabile nei tanti che lo conoscevano. Nel corso della sua esistenza ha insegnato il mestiere ai tanti apprendisti che hanno lavorato per lui.

Oltre che dalla passione per mestiere e famiglia, la sua vita era mossa anche dall’amore che provava per la valle Argentina e Verdeggia, dove ha passato molte estati nella sua casa in centro del paese.

Un grande lavoratore, gentile e rispettoso, personaggio gioviale dalla battuta pronta e contraddistinto da un amore per la vita.

Lascia i figli Luca, Roberto e Angelita. A loro ed agli altri familiari vanno le più sentite condoglianze dello staff e della redazione di Riviera24. Attorno al dolore dei parenti si stringono la nipote Alessia e Stefania Rossi.