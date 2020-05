Sanremo, le richieste di Fratelli d’Italia al Comune: annullare Tosap e posticipare tasse comunali al 2021

Sanremo. In linea con le direttive del partito a livello nazionale, anche il gruppo di Fretelli d’Italia in consiglio comunale, guidato dal capogruppo Luca Lombardi, si unisce al coro delle opposizioni di centrodestra nel chiedere uno sforzo maggiore all’amministrazione Biancheri per il settore del commercio colpito dalle chiusure forzate causa emergenza da Covid-19.

Le proposte, espresse nella commissione bilancio che si è tenuta ieri in videoconferenza, sono così sintetizzate da Lombardi: «Chiedo all’amministrazione comunale, ricalcando quando espresso da FdI a livello nazionale, che per quelle attività che non hanno potuto beneficiare dell’occupazione del suolo pubblico perché hanno tenuto chiuso o non si sono svolti i mercati ambulanti, vengano, non solo posticipati, ma cancellati del tutto, i tributi locali per i mesi di chiusura obbligata. Mi riferisco alla Tosap per gli ambulanti e a quella versata per la proiezione delle tende e delle insegne da bar e ristoranti.

Per causa di forza maggiore – continua l’esponente di FdI – i commercianti non hanno potuto sfruttare economicamente i mesi di marzo, aprile, e per questi, compreso maggio, sarebbe giusto esentarli del tutto.

Inoltre crediamo sia giusto pensare a una posticipazione di tutti i tributi comunali al 2021 con possibilità di dilazionare i pagamenti. Capiamo benissimo che il Comune può arrivare fino a certi punti, ma ci vuole più coraggio», conclude Lombardi.