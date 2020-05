Sanremo, la gioielliera di origini russe che aveva donato i prefabbricati della Pascoli torna a fare beneficenza al Comune

Sanremo. Una nuova donazione di circa 280 mila euro fatta al Comune per permettere all’amministrazione Biancheri di acquistare dei macchinari sanitari, da affidare all’Asl1 e installare presso l’ospedale Borea, in grado di far passare gli attuali trecento tamponi giornalieri effettuati sul territorio a oltre mille.

Leggi anche Di cuore Scuole Pascoli al Sud Est, è una gioielliera monegasca la benefattrice che ha donato i fondi per i prefabbricati

A farla è la nota gioielliera russa, residente a Monaco, Elena Sivoldaeva che già nei mesi passati aveva aiutato la Città dei Fiori al sorgere dell’emergenza legata alla chiusura delle scuole Pascoli, elargendo 500 mila euro in favore del municipio. Risorse che l’ente locale aveva utilizzato per attrezzare il Sud Est con le aule prefabbricate.

«Credo che avere un quadro sempre più chiaro su nuovi possibili focolai sia fondamentale, ha spiegato Biancheri nel dare la notizia. Insieme all’Asl abbiamo fatto un progetto per potenziare l’azienda sanitaria, per portare i tamponi giornalieri dai tre/quattrocento di adesso a mille, milleduecento. In questi mesi mi sono sentito con la signora Elena che ci ha rinnovato la disponibilità ad acquistare, per conto del Comune, a un costo di 280 mila euro, dei macchinari sanitari necessari per implementare il numero di tamponi. Domani sarà conclusa l’operazione e entro breve anche la nostra Asl avrà questi macchinari all’avanguardia. Ringrazio di cuore la signora Elena».

I macchinari (due) che saranno comprati vengono prodotti e forniti dalla ditta svizzera Hamilton Medical, leader del settore. La signora Elena era stata insignita dal primo cittadino della cittadinanza benemerita l’ottobre scorso, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono.