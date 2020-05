Sanremo, incontro online con Susanna Bernoldi per gli studenti del “Colombo”

Sanremo. Si è tenuto nei giorni scorsi un interessante incontro su piattaforma online tra gli studenti del “Colombo” di Sanremo e la professoressa Susanna Bernoldi. Il tema trattato è stato l’annosa questione del popolo palestinese, un popolo che purtroppo non riesce a trovare pace.

Susanna Bernoldi, dal 1990 responsabile AIFO, dopo aver svolto, per molti anni, volontariato in missioni comboniane in Sud Sudan e nelle case di Madre Teresa a Calcutta, nel 2009, grazie a Pax Christi, nell’ambito dell’annuale “Pellegrinaggio di Giustizia”, ha toccato con mano il dramma del popolo palestinese oppresso in modo violento dal governo israeliano dagli anni ’40. Continuando l’impegno in AIFO, dal 2012 si è recata per alcuni mesi l’anno nei territori occupati della Palestina come volontaria di un importante movimento internazionale nonviolento e, al ritorno, ha portato come testimone la voce di un popolo che – da 72 anni – è un incredibile esempio di resilienza per il mondo.

L’incontro, organizzato dalle professoresse Caiazzo e “Colombo”, rientra in un progetto di codocenze volto a dare voce a chi soffre e sensibilizzare gli studenti dell’Istituto su temi complessi ma fondamentali nel panorama geopolitico internazionale. La professoressa Bernoldi ha saputo coinvolgere i ragazzi, suscitando interesse ed emozioni. Altri interessanti incontri sono stati programmati nei prossimi giorni.