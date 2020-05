Sanremo, incendio del “Pamela IV of London: proseguono anche il 1 maggio le perizie tecniche a bordo

Sanremo. Proseguono nella giornata odierna le perizie tecniche a bordo del M/Y “Pamela IV of London” nell’ambito delle indagini svolte dai militari della Guardia Costiera di Sanremo.

Nel pomeriggio del 27 febbraio scorso a bordo dell’unità da diporto, lunga circa 30 metri ed alata presso un cantiere nautico nel porto di Sanremo, è divampato un incendio che ha impegnato per ore squadre di Vigili del Fuoco, militari della Guardia Costiera e Forze dell’Ordine. Le operazioni svolte hanno consentito di circoscrivere l’evento al solo mezzo navale, non coinvolgendo persone ed assicurando, grazie all’immediata predisposizione di barriere di contenimento nell’adiacente specchio acqueo, la salvaguardia dell’ambiente marino.

E’ oggi in corso la terza fase delle perizie tecniche disposte dalla Procura della Repubblica di Imperia, volte ad accertare le cause che hanno provocato l’incendio sul natante.