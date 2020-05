Sanremo, in coda dall’ex stazione ferroviaria per il tampone drive through

Sanremo. Una quindicina tra automobilisti e motociclisti hanno atteso in coda il proprio turno per essere sottoposti a tampone drive through nel parcheggio dietro la vecchia stazione di Sanremo.

L’esame, eseguito dagli operatori sanitari del GSAT e dal Servizio di Igiene di ASL1 con il supporto dell’ambulatorio mobile, è rivolto ai casi positivi Covid-19 guariti clinicamente che vengono convocati direttamente dall’ASL1.

Obiettivo del servizio è quello di accelerare l’accertamento della negatività per consentire il rientro al lavoro di cittadini che, già positivi al coronavirus, siano in quarantena presso il proprio domicilio e risultino clinicamente guariti e asintomatici. L’avvenuta guarigione sarà determinata attraverso l’esecuzione di due tamponi negativi ripetuti a distanza di 24 ore.