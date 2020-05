Sanremo, il sindaco riapre parchi e giardini ma manca il personale per contingentare gli ingressi

Sanremo. Il sindaco Alberto Biancheri ordina la riapertura di parchi e giardini pubblici ma manca il personale per contingentare gli ingressi e quindi le aree verdi cittadine, delimitate da cancelli o che erano state transennate nel periodo ante “Fase 2″, sono rimaste inaccessibili tutta la giornata di ieri (proprio durante l’entrata in vigore dell’ultima ordinanza del primo cittadino), fino a questa tarda mattinata.

Solo intorno alle 11, dopo numerose richieste di chiarimenti arrivate sia al centralino della polizia municipale che in Comune, gli addetti del municipio sono intervenuti per riaprire gli ingressi, posizionando contestualmente dei cartelli con le prescrizioni da mantenere, contenenti i limiti all’accesso.

A quanto si apprende, l’amministrazione comunale vorrebbe contingentare le presenze in tutti quei luoghi sensibili dove, con l’arrivo della bella stagione, si accalcano famiglie con bambini. Non a caso nella Città dei Fiori è ancora vietato frequentare le spiagge e le aree gioco e il sindaco ha imposto l’uso della mascherina anche all’aperto in presenza di più persone.

A tal proposito il nodo rimane quello del personale a disposizione dell’ente da impiegare per verificare costantemente la situazione. Quindi, stando alle indicazioni presenti sui cartelli, parchi e giardini pubblici tornano a essere aperti ma solo a persone che non abbiano sintomatologie da patologia respiratoria e febbre.