Sanremo, il Casinò spera nella riapertura. Biancheri: «Contatti con il governo per il 18 maggio»

Sanremo. Il Casinò potrebbe tornare in attività il 18 maggio e per farlo rientrare nel pacchetto del prossimo decreto del governo sulle riaperture, si è mosso in prima persona il sindaco Alberto Biancheri, con contatti che passando per la Regione Liguria arrivano fino ai massimi esponenti del governo Conte.

E’ questa una delle notizie importanti per la Città dei Fiori, visto l’indotto che il Casinò Municipale aveva sul tessuto commerciale matuziano, comunicata ieri sera dal primo cittadino nel primo consiglio comunale dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

Dopo aver espresso vicinanza a tutte le famiglie che hanno avuto un lutto a causa di questa pandemia e ricordando la figura dell’imprenditore ed ex assessore Romeo Giacon, Biancheri ha aperto il consiglio comunale con un intervento sulla situazione delle società partecipate più colpite: la casa da gioco, appunto, e la Riviera Trasporti. La società del trasporto pubblico locale è precipitata in una nuova fase di incertezza finanziaria da quando è fallita la vendita dei depositi di San Martino e Ventimiglia, operazioni perno del piano di salvataggio.

Per quanto concerne il Casinò, l’azienda è pronta a riaprire i battenti anche domani, forse oggi stesso. A dare sicurezza ai clienti e al personale saranno tre termoscanner in grado di rilevare la temperatura di 35 persone in rapida successione. Plexiglass tra i tavoli verdi e tra le slot, mascherine e guanti obbligatori per clienti e personale. «Offriremo, dal punto di vista della protezione del contagio i più moderni sistemi di misurazione e di migliore salvaguardia, aggiunge il presidente del Cda Adriano Battistotti. Sotto il punto di vista sanitario ci riteniamo ineccepibili».

Nella giornata odierna verrà approvato l’accordo con i sindacati che in un documento di 46 pagine descrive nel dettaglio tutte le misure adottate per il Covid-19.