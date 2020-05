Sanremo, il 18 maggio finisce il lockdown. Dove sono le linee guida per la riapertura?

Sanremo. E’ partito ieri il conto alla rovescia per la riapertura di bar e ristoranti, prevista per il prossimo lunedì 18 maggio. Come ripartiranno e con quali linee guide? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro (vedi videointerviste).

Innanzitutto il dato più chiaro emerso (casse integrazioni fantasma a parte) è che di chiaro non c’è nulla. I commercianti non sono ancora stati informati dallo Stato, Regione o Comune che sia, sulle procedure di sanificazione e sulle reali distanze di sicurezza da adottare. Se per quest’ultime, poi, andrà a valere la distanza da tenere di 4 metri quadri a cliente, tanto vale non riaprire neanche, dal momento che il numero di avventori non sarebbe sufficiente neppure per pagare le spese.

Altra nota dolente è quella dei dipendenti: quasi nessuno ha ancora ricevuto la cassa integrazione in deroga e molti di loro rimarranno a casa anche dopo la riapertura. In ultimo, se ancora ce ne fosse bisogno, rimane una leggenda quella dei divisori in plexiglas per i tavolini: nessuna direttiva ne parla, nessuna regolamentazione è stata ufficializzata nero su bianco in proposito.