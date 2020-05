Sanremo, furto di statue al cimitero di Valle Armea

Sanremo. Alcune statuette sistemate su tombe nel cimitero di Valle Armea sono state rubate da ignoti. Del furto si sono accorti i parenti dei defunti, che si sono recati a portare un fiore sulle tombe dei loro cari non appena è stato riaperto il camposanto, chiuso per lockdown a causa del Covid-19.

Due famiglie hanno così denunciato ai carabinieri di Sanremo il furto di due statuette in bronzo raffiguranti il Cristo crocifisso. Sul caso indagano i militari dell’Arma: indagini non facili, visto che non ci sono telecamere di videosorveglianza nell’area.