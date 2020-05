Sanremo. A neanche una settimana da fine lockdown torna in strada a spacciare e viene arrestato dai carabinieri.

Ieri, un tunisino pregiudicato già sottoposto a misura cautelare per lo stesso reato (era stato arrestato a febbraio), è finito in manette grazie all’attività di carabinieri in abiti borghesi coordinati dal tenente Sebastiano Meloni della locale Compagnia.

L’uomo, un 32enne, è stato riconosciuto e fermato in scooter a Riva Ligure (doveva rimanere nel territorio comunale sanremese) sulla strada statale Aurelia. Ai primi segni di nervosismo del soggetto i carabinieri gli hanno perquisito il motorino e dal vano portaoggetti a sono spuntati un sacchetto contenente circa 12 grammi di cocaina, nonchè un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri.

Dopo il processo per direttissima , con l’accusa di l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’uomo è stato rinchiuso ai domiciliari.