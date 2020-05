Sanremo, essere parente di un paziente Covid-19. La testimonianza

Sanremo. Scrive una nostra lettrice: «Sono la nipote di un paziente che è stato ricoverato all’ ospedale di Sanremo per infezione da Covid 19.

Vorrei che tutti sapessero le condizioni dei nostri ” nonnini” ricoverati. Giorni in cui non si sa notizie dei familiari, giorni in cui il corpo non collabora ma la mente purtroppo sì.

Non abbiamo avuto il piacere di vederlo in video chiamata per qualche giorno, sentito abbandonato dal mondo , non a conoscenza di ciò che è il virus. la vita là fuori non sa com’è.

Vive a casa con i suoi figli e stare anche solo in un altro letto senza sentir la voce di qualche caro è devastante per questi nostri nonnini da coccolare.

Le infermiere , che bisogna ringraziaresSempre, per ciò che fanno per noi stanche dai turni a volte, al telefono non riescono a dare risposte esaustive ai familiari ;si deve parlare solo con il medico che devi rincorrere telefonicamente tutta la mattina.

Ed è questo che rimarrà impresso nei nostri pensieri, tutte le notti in cui si sentiranno soli senza una carezza da un figlio e anch’egli andrà a dormire senza sapere se il proprio padre o la propria madre chiama i nomi e la sua parola non viene nemmeno capita»