Sanremo, donare trattamento estetico o da parrucchiere al personale dell’ospedale Borea: l’iniziativa dell’Associazione Civiltà Liberale

Sanremo. L’Associazione Civiltà Liberale, nella persona di Sonia Stilo, si vuole fare promotrice di un’iniziativa volta a ringraziare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, che da febbraio sono impegnati

nella cura di quanti sono stati contagiati dal coronavirus.

Sonia Stilo, titolare del salone “Linea Due Acconciature”-Sanremo, estende a tutti i suoi colleghi del mondo del beauty (parrucchiere ed estetiste) questa proposta: donare gratuitamente un servizio a tutte queste persone (taglio, piega, colore o trattamenti estetici, tipo manicure, pedicure, eccetera), ritagliando almeno un’ora della loro giornata, una volta che sarà concessa la riapertura dei saloni e dei centri estetici.

Più saloni e centri estetici della zona aderiranno e maggiore sarà la possibilità di poter eseguire il servizio dal loro parrucchiere o estetista di fiducia. Gli operatori dell’ospedale Borea sono invitati ad essere loro ospiti, per un taglio ai loro capelli trascurati dal duro lavoro, una manicure per le loro mani cotte dai guanti protettivi, per un trattamento al viso sciupato dalle ore di mancato sonno.

Si precisa che tale iniziativa sarà aperta a tutti e non avrà nessuna etichetta politica. Chiunque voglia dare il proprio contributo attivo sarà il benvenuto. A chi aderirà verrà consegnata una locandina, inviata tramite e-mail, da esporre all’interno della propria attività.

Per contatti e informazioni ci si può rivolgere a questo numero di telefono 328 88 57 180 oppure scrivere a info@civiltaliberale.it.