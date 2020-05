Sanremo. Il presidente del comitato della Croce Rossa Italiana di Sanremo, Ettore Guazzoni, a nome dei soci, ha consegnato la la bandiera al sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri per l’innalzamento nel palazzo Bellevue sede del Municipio.

Il Sindaco ha voluto essere presente con il comandante della polizia municipale, Claudio Frattarola, per testimoniare stima e riconoscimento alla Croce Rossa per quanto fa sempre a Sanremo e nel mondo e soprattutto per quanto il comitato sta facendo, senza limiti di tempo e nella piena applicazione sul campo dei principi fondamentali, per le persone bisognose in questo particolare momento di emergenza sanitaria mondiale.

«Ai volontari Cri, al personale che ci lavora e alla struttura del comitato regionale Cri che vi supporta va il sentimento più profondo di riconoscimento e ringraziamento dell’amministrazione comunale “Matutiana”».