Sanremo. Non sarà l’emergenza sanitaria ad averne determinato la chiusura, ma sicuramente ne avrà contribuito a ridurre le prospettive. Ha spento definitivamente i fuochi delle cucine lo storico ristorante Da Vittorio di piazza Bresca, meta prediletta nei giorni del Festival di cantanti e presentatori.

Fuori dal locale, incastonato in una nicchia di piazza Bresca e per questo ambito dai personaggi televisivi che oltre alla buona cucina prediligevano la discrezione, l’insegna è già stata rimossa e a terra, all’esterno, rimangono solo i resti degli ornamenti interni. A pregiudicarne la riapertura, come ha raccontato al Secolo XIX la titolare Ornella Contin, sarebbe stato il rincaro di affitto proposto dal proprietario dei muri e, di conseguenza, da quello del titolare della licenza: un ammontare di cinquemila euro al mese che in questo periodo di crisi economica, oltreché sanitaria, non sarebbero sopportabili da nessuno.