Sanremo, arriva in libreria il nuovo libro d Dario Daniele “La regina dei gatti”

Sanremo. E’ appena uscito in tutte le librerie e negli store online, uscirà a breve anche in versione ebook, l’ultimo libro scritto dal professor Dario Daniele, edito da Leucotea Editore e dal titolo “La regina dei gatti”. Si tratta della prosecuzione di “Vorrei essere un gatto”, pubblicato lo scorso anno con un grande successo di critica e di vendite, solo a Sanremo sono state vendute circa 500 copie.

Il nuovo volume in ogni caso vive di vita propria ed è godibile anche da chi non ha letto il precedente. Nel nuovo capitolo della cosiddetta Trilogia Felina, che si concluderà con un terzo capitolo che uscirà probabilmente il prossimo Natale, i due protagonisti, Sara e Leonardo, sono cresciuti, frequentano l’ultimo anno di Liceo e sosterranno l’esame di maturità.

In questo periodo favoloso della loro età i due ragazzi-gatti vivono nuove avvincenti avventure, conoscono l’amore sotto ogni aspetto, incontrano misteriosi personaggi, riflettono sull’esistenza e su ciò che accade attorno a loro. Sullo sfondo un mondo ricco di sorprese, fatto di piccole e grandi meraviglie, vissuto anche con gli occhi di gatto, alimenta sempre più il loro desiderio di viaggiare e di conoscere. Leonardo troverà finalmente anche la forza di confidare a Sara il terribile segreto che ha sempre nascosto in fondo al suo cuore.

Il racconto, avvincente ed emozionante, illustra un periodo molto delicato della crescita umana: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Un favoloso viaggio in India cambierà, inevitabilmente, la vita ai due ragazzi. E un nuovo personaggio, l’affascinante regina dei gatti, rivelerà aspetti della storia del mondo sorprendenti. Quattro capitoli aggiuntivi, e precisamente i ‘pensieri di Sara’, sono stati scritti dalla professoressa Sara Di Vittori che, immedesimandosi nella protagonista, ha espresso, con sensibilità femminile, ciò che la ragazza avrebbe potuto immaginare e sentire su quanto le accade nella storia.

La splendida copertina infine è stata realizzata dall’artista Paolo Pinto. Così l’autore, il professor Dario Daniele: «Dopo la fanciullezza di Vorrei essere un gatto, è arrivata l’adolescenza, un periodo della vita tanto difficile quanto esaltante. Ho cercato di illustrare, ne La regina dei gatti, questa fase importante con delicatezza, riflettendo insieme

ai protagonisti, in attesa della terza parte che chiuderà la trilogia e avrà, lo posso anticipare avendola già scritta, un finale del tutto inaspettato. Sara e Leonardo ormai sono diventati parte di me, crescono nella mia mente, e mi è diventato del tutto naturale parlare e raccontare di loro, come se la loro storia fosse reale e del tutto indipendente dai miei pensieri».

Il libro verrà ufficialmente presentato al pubblico probabilmente in autunno quando saranno nuovamente possibili incontri pubblici. Nel frattempo lo si può acquistare sapendo, tra l’altro, che i diritti d’autore verranno interamente devoluti all’organizzazione Assefa di Sanremo per finanziare progetti di sviluppo. La precedente opera ha permesso la

realizzazione di un impianto di acqua potabile nel villaggio di K. Pudur, in India, costruito in memoria di un ragazzo suicida a tredici anni perché, figlio di genitori separati, gli veniva impedito di trascorrere più tempo con il suo papà.

Per maggiori informazioni visitare la pagina facebook dedicata ai libri di Dario Daniele: https://m.facebook.com/dario.daniele.books

Dario Daniele insegna diritto ed economia presso l’Istituto “C. Colombo” di Sanremo e Arma di Taggia. Ha un figlio, Edoardo. Ambientalista e viaggiatore fin da giovanissimo, si occupa di cooperazione internazionale nell’ambito dell’organizzazione Assefa Onlus (www.assefa.org), di cui è uno dei volontari storici.

Autore di una decina di pubblicazioni, tra saggistica e narrativa, e di alcune commedie teatrali, nel 2019 ha presentato Vorrei essere un gatto, prima parte della Trilogia Felina, di cui La regina dei gatti costituisce il secondo episodio. La terza parte è prevista per dicembre 2020.

E’ il proponente nel 2006 della storica delibera del consiglio comunale con cui Sanremo è diventata “Città internazionale della Pace, della Nonviolenza e dei Diritti Umani”, e ha ideato nello stesso anno la rassegna “Ottobre di Pace” (un intero mese di eventi dedicati ai temi della pace) giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. Da alcuni anni si occupa del diritto alla bigenitorialità dei bambini e della parità genitoriale nelle situazioni di genitori separati. I diritti d’autore dei suoi libri hanno finanziato numerosi progetti di sviluppo in varie aree del mondo, tra cui la costruzione di un edificio scolastico in India.