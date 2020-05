Sanremo, anagrafe sommersa di appuntamenti. Per il rinnovo della carta d’identità l’attesa è di quattro mesi

Sanremo. Se avevate un appuntamento per il rinnovo della vostra carta d’identità fissato nei giorni dello scoppio dell’emergenza coronavirus e vi era saltato per la chiusura temporanea degli uffici del municipio, portate pazienza e preparatevi a un’attesa che può durare oltre quattro mesi.

L’anagrafe matuziana, infatti, è alle prese con una massa notevole di richieste da evadere, una coda di domande che si è accumulata per tutto il periodo del lockdown. Al momento gli uffici, che si trovano al piano rialzato del mercato annonario di piazza Eroi, rimangono accessibili solo previo appuntamento. A chi chiama nella speranza di rifissare una data per il rinnovo del documento d’identità, l’unica, solitaria, dipendente dedita a questo tipo di pratiche vi risponderà che non c’è spazio fino a ottobre.

Secondo le linee guida imposte da Palazzo Bellevue, la priorità viene data alle domande di smarrimento e alle carte d’identità dei neonati. Colore che rientrano in queste due ipotesi, hanno buone chance di trovare spazio anche nel giro di pochi giorni. Altrimenti le possibilità sono due: aspettare che il personale dell’Anagrafe vi ricontatti non appena possibile, oppure provare a telefonare di tanto in tanto, magari, se si ha fretta, non prendendosi troppi impegni per il mese da ottobre.