Sanremo, Amaie Energia: «Distribuzione del kit per utenze domestiche e non domestiche solo su appuntamento»

Sanremo. Amaie Energia comunica che a seguito delle numerose prenotazioni pervenute per il ritiro del kit per utenze domestiche e non domestiche presso il Palafiori, la distribuzione continuerà solo su appuntamento ancora per tutta la prossima settimana, dall’11 al 16 maggio.

L’ufficio smaltirà esclusivamente le richieste di consegna prenotate al call center. Per la prenotazione gli utenti possono chiamare i seguenti numeri:

– n.verde 800 310 042 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

– cellulare 337 141 3084 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

Il punto distribuzione rispetterà gli orari consueti, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Dal 18 maggio riprenderà la consegna senza appuntamento.

«Il meccanismo della prenotazione si è reso necessario per evitare assembramenti, in ottemperanza alle disposizioni di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nel caso le consegne prenotate telefonicamente venissero concluse più velocemente l’ufficio riprenderà anticipatamente il normale servizio, informando gli utenti attraverso i consueti canali di comunicazione sul proprio sito istituzionale e gli organi di stampa» – fa sapere Amaie Energia.