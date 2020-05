Sanremo, Amadeus e Fiorello scherzano in diretta sul Festival 2021. Vasco la prima serata? «Sarebbe bellissimo»

Sanremo. A luglio l’inaugurazione del Ponte Morandi in diretta tv alla presenza del progettista Renzo Piano, condotta da Amadeus. A febbraio 2021 il Festival-bis con Fiorello. Due indiscrezioni che si possono segnare sul taccuino come vere e proprie notizie, quelle che il conduttore della kermesse 2020 (record di ascolti) si è lasciato scappare ieri, nella diretta su Instagram pubblicata dallo shoman siciliano.

«Dire di no mi sembrava scorretto, è come se ci fosse un ponte che collega l’ultimo momento felice al prossimo momento felice con la musica, con il pubblico in un teatro, il pubblico di Sanremo. Ha detto Ama. Secondo me è giusto farlo e sarei l’uomo più felice del mondo se ci fossi anche tu». Fiorello ribatte: «Ma di scritto hai qualcosa?» Risposta: «Di scritto non c’è niente, ma io ci credo fortemente!».

Nella lunga diretta durata 40 minuti dove i due amici hanno scherzato su tutto, compresa il caso Bugo-Morgan che ha tenuto banco tutta la settimana festivaliera, è partito anche il totonomi: «Vasco alla prima serata sarebbe bellissimo, ha continuato Amadeus, che poi ha chiosato rivolgendosi a Fiorello: «Nel caso tu accettassi, poi basta. Uno strappo potremmo farlo solo per la 90^ edizione, quando tu avrai 80 anni e io 78».