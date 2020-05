San Lorenzo al Mare, riapre il Centro di Raccolta di via Pietrabruna

San Lorenzo al Mare. In seguito alle misure adottate recentemente dal Governo, con il DPCM 26/04/2020, e dalla Regione Liguria, con l’ordinanza del Presidente n. 22/2020, Amaie Energia comunica la parziale e graduale riapertura del Centro di Raccolta di via Pietrabruna 45 a San Lorenzo al Mare a partire da giovedì 7 maggio seguendo il seguente protocollo di comportamento: orario di apertura da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.

Modalità di apertura: Solo per utenze domestiche: un utente alla volta su appuntamento dilazionato di 15 minuti.

Rifiuti ammessi: Rifiuti non conferibili al normale servizio di raccolta. Protocollo di accesso. L’accesso al CdR potrà essere consentito con le seguenti modalità:

• su appuntamento chiamando il numero 3337831151 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

• accesso consentito solo al mattino, dal lunedì al venerdì, con ingresso programmato ad intervalli di 15 minuti.

Gli utenti dovranno essere dotati di mascherina e guanti, dovranno seguire le istruzioni impartite dagli operatori, dovranno spegnere il motore dei veicoli durante le operazioni di registrazione/pesatura e non dovranno scendere dal veicolo se non autorizzati dagli operatori. In ogni momento deve essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.