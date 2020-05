San Bartolomeo al Mare piange Mirella Massa, ex titolare della pensione “La Perla”

San Bartolomeo al Mare. Lutto nella cittadina del Golfo dianese per la scomparsa a 81 anni di Mirella Massa, conosciuta anche col nome di Suor Maria Monica. Aveva gestito per molti anni la pensione “La Perla” sulla via Aurelia.

Terminata l’attività Mirella Massa si era ritirata in un monastero di clausura dove, appunto, aveva assunto il nome di Suor Maria Monica. Da alcuni anni era tornata a San Bartolomeo. Lascia le figlie Marina, Paola e Silvia, il genero Salvatore, le nipotine Lisa e Valeria.

I funerali avranno luogo venerdì 15 maggio alle ore 15 nella chiesa della Divina Misericordia di San Bartolomeo al Mare.