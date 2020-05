Ruba zucchine trombette ad azienda di Vallecrosia, incastrato con un falso ordine

Bordighera. I carabinieri hanno fermato stamani in piazzale Ottoluoghi, a Bordighera, un ladro seriale di frutta e verdura, con diverse denunce alle spalle. L’uomo aveva appena rubato circa sessanta chili di zucchine trombette all’azienda agricola Amalberti di Vallecrosia di proprietà di Moreno Amalberti.

Il ladro è stato incastrato grazie alle riprese del circuito di videosorveglianza interno all’azienda e da un falso ordine, che lo ha fatto cadere in trappola.

L’azienda di Vallecrosia è stata più volte vittima dei furti da parte dell’uomo, denunciato diverse volte negli ultimi due anni. Cercando di trovarlo con le mani nel sacco, i titolari hanno anche atteso in azienda il suo arrivo, che però avveniva nel cuore della notte. Senza demordere, per rientrare in possesso della verdura rubata, è scattato così il piano per incastrarlo. Il presunto ladro, che rivendeva la merce rubata, è stato chiamato al telefono per un falso ordine di 40 kg di zucchine. Il luogo scelto per l’appuntamento era la spianata del Capo di Bordighera Alta. Ad attenderlo, però, c’erano i carabinieri.

A quel punto il ladro ha tentato di fingere, dichiarandosi un coltivatore diretto di Sanremo. Versione che dovrà raccontare in caserma ai militari dell’Arma.