Ruba furgone a Ventimiglia e guida ubriaco fino a Vallecrosia, fermato dai carabinieri

Vallecrosia. Ha rubato il furgone di una ditta di Ventimiglia, parcheggiato nella città di confine e poi si è messo alla guida, completamente ubriaco, raggiungendo Vallecrosia, dove è stato fermato dai carabinieri. Protagonista un cinquantenne straniero, girovago, non conosciuto in zona.

Quando i militari dell’Arma hanno visto il furgone che procedeva a zig-zag in mezzo alla strada, lo hanno inseguito e fermato, portando il conducente in caserma. Dai controlli è emerso che l’uomo aveva alzato parecchio il gomito, mentre il mezzo su cui viaggiava era stato rubato da poche ore.

Lo straniero è stato così denunciato per furto e guida in stato di ebrezza.