Rsa liguri sotto inchiesta, Salvatore (ilBuonsenso): «Purtroppo avevamo ragione»

Genova. «Purtroppo avevamo ragione. Dalle ultime notizie che arrivano dalla procura ci sono ben 6 RSA per anziani sotto inchiesta per epidemia colposa. I fatti riguardano le denunce che noi abbiamo fatto più volte sulla gestione delle RSA e verso la gestione della sanità di regione Liguria, la quale – è evidente – non ha controllato cosa succedeva nelle residenze per anziani: luoghi tra i più delicati e vulnerabili durante questa pandemia. Dalla regione ci è stato sempre risposto che tutto era sotto controllo, che tutto andava bene, che eravamo noi i soliti pazzi e pensavano a cose strampalate» - dichiara Alice Salvatore, presidente di ilBuonsenso.

«Purtroppo, avevamo ragione noi, e la procura sta agendo nel solco dei nostri timori che ora stanno diventando certezze: i nostri anziani sono stati abbandonati nel pericolo più grave dalle istituzioni che dovevano proteggerli.

Questa colpa noi la imputiamo a chi aveva il dovere di garantire un idoneo servizio in queste residenze, e colpevolmente, non lo ha fatto; ma ancora di più, una volta messi in guardia da noi hanno sorriso e girato le spalle lasciando come al solito indifesi i più deboli» - afferma.

E conclude: «Siamo certi però che la procura di Genova saprà fare chiarezza su tutto e ognuno si prenderà le sue responsabilità».