Imperia. Il “Roma club Imperia Francesco Totti” festeggia il secondo anno di attività: una ricorrenza importante per tutti i tifosi giallorossi dell’estremo ponente ligure.

«Anche durante questo periodo di sosta forzata di tutte le attività e delle competizioni calcistiche della nostra magica Roma, il “Roma club Imperia Francesco Totti” non è stato con le mani in mano e, come precedentemente informato, assieme ad altri nostri associati, ha effettuato, in collaborazione con la F.I.D.A.S., delle donazioni per contribuire ad aiutare il personale medico in prima linea contro il Covid-19.

In attesa della ripresa del Campionato, ricordiamo a tutti coloro i quali fossero interessati a tesserarsi, l’invito è di contattarci via email all’indirizzo romaclubimperia2018@gmail.com o sulla chat personale del presidente Pino Stella al 3334476766.

Vi invitiamo a seguire il nostro sito ufficiale (https://romaclubimperia.jimdofree.com/) nel quale comunicheremo, di volta in volta, le iniziative del nostro club. Chi tifa Roma non perde mai!» – afferma il Roma Club Imperia Francesco Totti.